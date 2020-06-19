Дом там, где семья

Евгений Олейник вырос на БАМе – родители отправились на стройку века, когда сынишке было всего два года. Закончил школу, потом – Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске, работал на железной дороге. Линия его профессиональной судьбы сделала крутой поворот, когда началось строительство нефтяной магистрали «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Туда, где нужна магистраль

В 2005 году в 27 лет железнодорожник пришел в совершенно новую для себя отрасль. Сварка, монтаж, тайга, вахтовые поселки, отсутствие связи, бесконечные полеты – словно декорации из другой жизни. Якутия, Амурская область – в самых непроходимых местах вечная мерзлота, отчаянно сопротивляясь, «получала на хранение» нефтепровод, соединяющий месторождения Западной и Восточной Сибири с нефтеналивным портом Козьмино города Находки.

– Бывало, едешь по тайге на вездеходе, а впереди – свежие медвежьи следы: прямо перед нами прошел косолапый, - вспоминает начальник штаба №17 Брянского строительного управления ООО «Транснефть – ТСД» Евгений Олейник. – Нет-нет, да и наткнешься на оленя, а реки какие – абсолютно чистые, не тронутые цивилизацией.

Спустя годы и километры Евгений Олейник вновь оказался в Хабаровске. Последним объектом, реализованным при участии Евгения Александровича в этом регионе, стал отвод нефтепровода ВСТО на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Далее он отправился в Самару, где было основано ООО «Транснефть – ТСД». Спустя некоторое время Евгений, уже в качестве начальника нового штаба, приступил к реконструкции объектов легендарного нефтепровода «Дружба». От Самары до границы с Белоруссией четыре ветки знаменитой магистрали нуждались в глобальном обновлении. Большой модернизации «Дружба» не видела с момента строительства – с 1964 года. Для этого, в 2014 году, в Брянске было сформировано одно из самых крупных подразделений ООО «Транснефть – ТСД» – Брянское управление строительства. Одну из его структур – Штаб строительства №17 в Мичуринске – возглавил Евгений Олейник.

– Уже шесть лет наш штаб базируется в Мичуринске – это мой рекорд по проживанию в одном месте, – говорит Евгений Александрович. – Работы ведутся одновременно в нескольких регионах: Орловской, Липецкой, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Тамбовской и Брянской областях. А Мичуринск находится примерно в середине – отсюда удобнее всего контролировать все производственные процессы на участках работ.

Другие сложности

На строительстве ВСТО Евгений Олейник увидел нефть лишь спустя четыре года – когда она дошла до НПС–21 в Сковородино. Здесь, на «Дружбе», реконструкция ведется на действующих объектах, что налагает дополнительные обязательства и по срокам, и по безопасности. Здесь нет мерзлоты и медведей, но есть другие осложняющие факторы. Например, крайняя стесненность – в одном технологическом коридоре на протяжении более 1000 км параллельно друг другу идут несколько ниток действующих трубопроводов разного диаметра – от 500 мм до 1200 мм. Кроме того, труба идет через реки, болота, леса и овраги, автомагистрали, железные дороги, газопроводы, линии электропередачи, связи и прочие коммуникации. Необходимо исключить любую вероятность негативного воздействия – коммуникации должны работать, рыбы – нереститься, археологические памятники – сохраняться.

Семья всегда рядом

Шесть лет без переездов подарили семье Олейник не только стабильность, но и дочь Софию. Четвертую! Первые две дочки – сибирячки, третья – хабаровчанка, а младшая – родилась здесь, в Тамбове.

– Все эти годы семья путешествует вместе со мной – сколько школ, садиков осталось позади – и не вспомнить, – улыбается Евгений Александрович. – Где труба – там я, где я – там мои девчонки. Конечно, хотелось бы уже где-то зацепиться корнями, осесть. Но работа у меня, хоть и сложная, но интересная. Я считаю, что дом там, где семья. А семья всегда рядом!

НАША СПРАВКА

Заслуги Евгения Олейника отмечены:

- дипломом ООО «ЦУП ВСТО» «Лучший сотрудник линейной производственной службы»;

- благодарностью ПАО «Транснефть» за заслуги в развитии системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;

- нагрудным знаком «За личный вклад. ВСТО-2»;

- почетной грамотой ООО «Транснефть – ТСД» за вклад в строительство объектов системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.