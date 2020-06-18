2020-06-18T13:21:52+03:00
Общество

Брянскому ветерану Борису Шапошникову исполнилось 96 лет

18 июня день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Борис Васильевич и Тамара Ивановна Шапошниковы собираются на Парад Победы в Москве.Борис Васильевич и Тамара Ивановна Шапошниковы собираются на Парад Победы в Москве.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянскому ветерану Борису Шапошникову исполнилось 96 лет. 18 июня день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны.

Борис Васильевич родился в 1924 году. В 18-летнем возрасте был призван на фронт. Участвовал в Сталинградской битве. Освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику. Война для молодого солдата закончилась в Восточной Пруссии, в Кенигсберге. Борис Васильевич получил несколько ранений. Награжден орденами и медалями.

После войны Борис Васильевич продолжил службу в вооруженных силах. Последние 20 лет живет в Брянске. Бориса Шапошникова хорошо знают на Брянщине. Он постоянный участник праздничных акций в честь 9 мая, 17 сентября и других памятных дат. Ветеран регулярно встречается со школьниками, рассказывает подрастающему поколению о подвиге советских солдат в годы войны.

В 2019 году Борису Шапошникову присвоили звание Почетный гражданин города Брянска. Несмотря на возраст, ветеран продолжает оставаться в строю, ведет активную общественную жизнь.

24 июня 2020 года Борис Васильевич планирует принять участие в торжественном марше, посвященном юбилею Победы и памятному параду на Красной площади 1945 года. В Москву ветеран отправится с супругой Тамарой Ивановной. Перед этим пара сдать тесты на коронавирус.

Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" поздравляет Бориса Васильевича Шапошникова с днем рождения и желаем долгих лет жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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