Брянская область стала лидером "коронавирусных репрессий"

Брянская область стала лидером среди регионов России по "коронавирусным репрессиям". В регионе выписали 12609 административных проколов на один миллион человек. По этому показателю Брянщина обгоняет Татарстан, который занял первое место по количеству вынесенных наказаний. Рейтинг составили журналисты порталов "Холод" и "Важные исследования".

В Брянской области большинство дел "зависли" в судах. Брянские судьи рассмотрели только 17 процентов всех дел. Причем, начали активно их рассматривать только с конца апреля. И не по одному-два в день, а сразу десятками.

На заседании облдумы 11 июня губернатор раскритиковал брянцев, которые не носят маски. После этого на улицах города вновь появились полицейские.

Они могут выписать административные протоколы за отсутствие медицинской маски на лице. Штраф - от одной тысячи рублей. Стражей порядка заметили в понедельник, 15 июня, на Набережной и на Кургане Бессмертия.

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