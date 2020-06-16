Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 июня 2020 года

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 87 человек, выздоровели - 79. Большинство заболевших живет в Брянске. В городе диагноз подтвердили у 61 человека. В Брянском районе заразились девять. В остальных муниципалитетах прирост незначительный.

Коэффициент распространения коронавируса равен почти единице.

В Брянской области сообщили об открытии библиотек. Сначала они будут работать только на выдачу книг. С 29 июня планируют открыть для посетителей читальные залы.

В некоторых брянских школах прошли линейки для выпускников. Одиннадцатиклассникам вручили аттестаты и медали.

В Брянске заметили полицейских, которые проверят, носят ли горожане маски в общественных местах. Стражи порядка дежурили на Набережной и Кургане Бессмертия.

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