Карта распространения и статистика заболевания коронавирусом в Брянской области на 12 июня 2020 года
В Брянской области 12 июня зарегистрировали 93 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся составляет 4825 человек, сообщает оперативный штаб.
Из больниц выписали 3331 пациента. Из них 115 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском районе и Новозыбкове.
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 2073 (+30)
— Брянский район – 342 (+12)
— Дятьковский район – 261 (+5)
— Сельцо – 215(+1)
— Карачевский район – 210 (+1)
— Унечский район – 190 (+5)
— Клинцы – 109
— Фокино – 99
— Погарский район – 99(+1)
— Жуковский район – 95
— Трубчевский район – 97(+2)
— Новозыбков – 92 (+10)
— Стародубский район – 74(+4)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 67
— Выгоничский район – 66(+7)
— Климовский район – 76(+2)
— Почепский район – 67(+1)
— Мглинский район – 65
— Суземский район – 56
— Навлинский район – 54(+1)
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 54(+9)
— Комаричский район – 40
— Гордеевский район – 34(+2)
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 26
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 14
— Иногородние – 9.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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