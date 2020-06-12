2020-06-12T11:32:29+03:00
Общество

Карта распространения и статистика заболевания коронавирусом в Брянской области на 12 июня 2020 года

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 12 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском районе и Новозыбкове.Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском районе и Новозыбкове.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области 12 июня зарегистрировали 93 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся составляет 4825 человек, сообщает оперативный штаб.

Из больниц выписали 3331 пациента. Из них 115 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском районе и Новозыбкове.

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 2073 (+30)

— Брянский район – 342 (+12)

— Дятьковский район – 261 (+5)

— Сельцо – 215(+1)

— Карачевский район – 210 (+1)

— Унечский район – 190 (+5)

Клинцы – 109

Фокино – 99

— Погарский район – 99(+1)

— Жуковский район – 95

— Трубчевский район – 97(+2)

— Новозыбков – 92 (+10)

— Стародубский район – 74(+4)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 67

— Выгоничский район – 66(+7)

— Климовский район – 76(+2)

— Почепский район – 67(+1)

— Мглинский район – 65

— Суземский район – 56

— Навлинский район – 54(+1)

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 54(+9)

— Комаричский район – 40

— Гордеевский район – 34(+2)

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 26

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 14

— Иногородние – 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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