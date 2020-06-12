Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 июня 2020 года: пляжи остаются закрытыми

Жители Брянской области продолжают заражаться коронавирусом. Каждый день в регионе выявляют около 90 новых случаев. Так, на 1.00 12 июня на Брянщине общее количество заболевших составляет 4732 человека. С начала эпидемии лечение успешно прошли 3316 человек.

В Брянске сообщили о смерти 32-го пациента с коронавирусом.У болеющего был лабораторно подтвержден COVID-19. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,96. Этот показатель слишком высок для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

Кроме того, в брянской колонии выявили вспышку COVID-19. Так что число заразившихся может вырасти.

В Брянске с 12 июня на городских пляжах начнут дежурить спасатели. Хоть купальный сезон пока и не открыт из-за коронавируса. Решение об открытии пляжей будут принимать в оперативном штабе, руководствуясь рекомендациями главного санитарного врача региона.

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