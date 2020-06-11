Больше двух тысяч представителей бизнес-сообщества Брянщины выбрали цифровые решения «Ростелекома»

Больше двух тысяч корпоративных клиентов «Ростелекома» выбрали сервисы, помогающие организовать дистанционную работу сотрудников. За пять месяцев 2020 года прирост подключений цифровых решений увеличился почти в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом в регионе пользуются виртуальная АТС и мобильная связь, а также пакетные предложения «Быть в плюсе».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Как показал заканчивающийся период самоизоляции, бизнес отдает предпочтение цифровым сервисам, которые географически не привязаны к определенному месту, оперативно подключаются и обладают простым, интуитивно понятным интерфейсом управления. И такие решения есть у “Ростелекома”. Например, виртуальная АТС, которую можно подключить в любом месте, где есть интернет – потребуется только SIP-телефон, мобильный или компьютер. В отличие от традиционной телефонии, эта услуга дает возможность использовать многоканальный номер, записывать разговоры, переадресовывать и распределять вызовы независимо от местонахождения сотрудников».

Виртуальную АТС от «Ростелекома» можно подключить как самостоятельную услугу, так и в пакете «Быть в плюсе». Комплексное решение содержит базовые сервисы – высокоскоростной доступ в интернет и мобильную связь, а также дополнительные услуги на выбор: «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Номер 8 800» или «СМС Реклама».

Мобильная связь от «Ростелекома» — это качественная голосовая связь и мобильный интернет. Тарифная линейка «Вызов» позволяет абонентам выбрать необходимое им количество минут разговоров, SMS и интернет-трафика. Все тарифы включают безлимитные звонки на любые номера «Ростелекома», в том числе городские, бесплатное общение в соцсетях и мессенджерах, а также безлимитное использование навигационных сервисов «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». Подробнее об услугах и цифровых сервисах для бизнеса можно узнать на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00