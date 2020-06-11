Карта распространения и статистика заболевания коронавирусом в Брянской области на 11 июня 2020 года
В Брянской области 11 июня зарегистрировали 91 новый случай коронавируса. Общее число заразившихся составляет 4732 человека.
Из больниц выписали 3316 пациентов. Из них 99 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
К сожалению, стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19.
Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском, Унечском и Мглинском районах.
Напомним, в Брянске выявили вспышку коронавируса среди заключенных в колонии №1.
Новые случаи по районам области:
— Брянск – 2073 (+43)
— Брянский район – 330 (+20)
— Дятьковский район – 256 (+2)
— Сельцо – 214
— Карачевский район – 209 (+5)
— Унечский район – 185 (+6)
— Клинцы – 109
— Фокино – 99
— Погарский район – 98
— Жуковский район – 95 (+1)
— Трубчевский район – 95(+3)
— Новозыбков – 82
— Стародубский район – 70(+1)
— Брасовский район – 67
— Клетнянский район – 67
— Выгоничский район – 59
— Климовский район – 74
— Почепский район – 66(+1)
— Мглинский район – 65 (+6)
— Суземский район – 56(+1)
— Навлинский район – 53
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 45
— Комаричский район – 40(+1)
— Гордеевский район – 32
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30(+1)
— Дубровский район – 26
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 14
— Иногородние – 9.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»