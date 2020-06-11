2020-06-11T12:04:26+03:00
Общество

Карта распространения и статистика заболевания коронавирусом в Брянской области на 11 июня 2020 года

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 11 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском, Унечском и Мглинском районах.Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском, Унечском и Мглинском районах.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Брянской области 11 июня зарегистрировали 91 новый случай коронавируса. Общее число заразившихся составляет 4732 человека.

Из больниц выписали 3316 пациентов. Из них 99 - за последние сутки, сообщает оперативный штаб.

К сожалению, стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19.

Больше всего новых случаев заражения в Брянске, Брянском, Унечском и Мглинском районах.

Напомним, в Брянске выявили вспышку коронавируса среди заключенных в колонии №1.

Новые случаи по районам области:

— Брянск – 2073 (+43)

— Брянский район – 330 (+20)

— Дятьковский район – 256 (+2)

— Сельцо – 214

— Карачевский район – 209 (+5)

— Унечский район – 185 (+6)

Клинцы – 109

Фокино – 99

— Погарский район – 98

— Жуковский район – 95 (+1)

— Трубчевский район – 95(+3)

Новозыбков – 82

— Стародубский район – 70(+1)

— Брасовский район – 67

— Клетнянский район – 67

— Выгоничский район – 59

— Климовский район – 74

— Почепский район – 66(+1)

— Мглинский район – 65 (+6)

— Суземский район – 56(+1)

— Навлинский район – 53

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 45

— Комаричский район – 40(+1)

— Гордеевский район – 32

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30(+1)

— Дубровский район – 26

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 14

— Иногородние – 9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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