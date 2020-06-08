Фасад здания техникума в Клинцах пообещали сохранить

Жители Клинцов взволнованы предстоящим ремонтом в здании техникума, в котором учился Григорий Скоробогатый. В доме на улице Пушкина собираются открыть "Кванториум". Но, по мнению клинчан, после ремонта у строения изменятся облик. Ведь окна ушел убрали, а чугунные решетки с балконов демонтировали.

Однако к жителям Клинцов обратился заместитель директора департамента образования Виктор Ширяев. Видео выложило издание Клинцы. Инфо.

- Никто не собирается менять внешний облик здания. Та вывеска, которая появилась на заборе, ввела горожан в заблуждение. На макете изображено типовое здание, которое строят с нуля. Но когда такое учреждение создается на базе исторического здания, всегда это учитывается.

Остается открытым вопрос является ли здание техникума памятником культуры.

Ведь по закону даже текущий ремонт объектов культурного наследия можно проводить при наличии историко-культурной экспертизы и согласования проектной документации в управлении по охране и сохранению историко - культурного наследия Брянской области. Кроме того, организация, которая проводит ремонт, должна иметь специальную лицензию.

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