2020-06-23T11:47:17+03:00
Общество

В Брянской области объявили о смягчении «коронавирусных» ограничений

Действие режима самоизоляции продолжается
Мария Дедкова
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С 22 июня разрешается работа магазинов площадью до 400 квадратных метров в торговых центрах.С 22 июня разрешается работа магазинов площадью до 400 квадратных метров в торговых центрах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области объявили о смягчении режима "коронавирусных" ограничений. Такое предложение внесла главный санитарный врач Людмила Трапезникова.

Его одобрили в оперативном штабе региона. 24 июня разрешили проведение торжественного марша, посвященного 75-летию Великой Победы.

С 22 июня разрешается работа магазинов площадью до 400 квадратных метров в торговых центрах. При этом работники должны соблюдать санитарные меры.

Также с 22 июня в регионе возобновляется плановая медицинская помощь в больницах и поликлиниках. Теперь прививки можно делать и детям, и взрослым.

Кроме того, разрешается сдача экзаменов на водительские права.

Режим самоизоляции продляется для брянцев старше 65 лет. Пенсионеры должны изолироваться дома или на даче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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