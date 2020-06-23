В Брянской области объявили о смягчении «коронавирусных» ограничений
В Брянской области объявили о смягчении режима "коронавирусных" ограничений. Такое предложение внесла главный санитарный врач Людмила Трапезникова.
Его одобрили в оперативном штабе региона. 24 июня разрешили проведение торжественного марша, посвященного 75-летию Великой Победы.
С 22 июня разрешается работа магазинов площадью до 400 квадратных метров в торговых центрах. При этом работники должны соблюдать санитарные меры.
Также с 22 июня в регионе возобновляется плановая медицинская помощь в больницах и поликлиниках. Теперь прививки можно делать и детям, и взрослым.
Кроме того, разрешается сдача экзаменов на водительские права.
Режим самоизоляции продляется для брянцев старше 65 лет. Пенсионеры должны изолироваться дома или на даче.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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