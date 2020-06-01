В Брянске в редакции "Комсомольской правды" случился пожар

В Брянске в редакции "Комсомольской правды" в понедельник, 1 июня, случился пожар. Около двух часов дня в офисе выключились компьютеры. Через несколько минут сотрудники почувствовали запах гари.

На улице было видно, что очаг возгорания находится под крышей здания. На место приехало восемь пожарных машин и скорая помощь. Все сотрудники, которые находились на рабочем месте, вышли на улицу.

По предварительным данным, никто не пострадал.

- Мы не восприняли ситуация всерьез, - признается одна из работниц. - Было время обеда. Пламя разгорелось за несколько минут. На улице невозможно было дышать. Едкий дым окутал все вокруг.

Пожарные подключились к ближайшему гидранту. К трем часам огонь еще полностью не потушили.

- Мы предполагаем, что пострадали кабинеты верстки и журналистов, возможно, сервер, - рассказывает директор "КП-Брянск" Виктор Киселев. - О масштабах ЧП судить пока рано.

Кстати, редакция переехала в новый офис на улице Советской только в мае.

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