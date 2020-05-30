2020-05-29T22:59:05+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 мая 2020 года: режим самоизоляции продолжается

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 30 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 мая 2020 года.Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 мая 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области продлили действие режима самоизоляции. Такое решение 29 мая приняли на заседании оперативного штаба. До какого числа он будет действовать пока не известно. Свое разрешение должна дать главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

Это значит, что по области продолжают действовать ограничительные меры. Остаются закрытыми детские сады, школы, магазины одежды и обуви, кафе и рестораны, а также бассейны, кинотеатры и другие заведения.

Губернатор Александр Богомаз рассказал, когда можно будет говорить о снятии ограничений. По словам главы региона, коэффициент распространения коронавируса должен быть меньше единицы около 10 дней. Пока прошло шесть. Тем временем в регионе на протяжении нескольких последних дней регистрируют больше 100 заболевших. Так, на 1.00 30 мая общее число пациентов с COVID-19 составило 3473 человека. Радует то, что выздоровели больше половины. "Устали" от самоизоляции в МРЭО ГИБДД. С 1 июня здесь возобновляют работу. Отделы будут работать в Брянске, Клинцах и Трубчевске.

Чтобы зарегистрировать машину или получить водительские права, необходимо предварительно записаться через портал Госуслуг. Все посетители должны быть в масках и перчатках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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