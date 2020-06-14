По факту загрызенной собаками женщины в Брянске завели уголовное дело

В Брянске собаки покусали 45-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. По данному факту следователи завели уголовное дело, сообщили «Комсомольский правде» в Брянске» в пресс-службе УМВД по региону.

В полиции подтвердили факт обнаружения трупа, покусанного собаками.

- Тело женщины с многочисленными укусами обнаружили в Бежицком районе Брянска 12 июня, - прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Сергей Королев. - По данному факту следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, случай произошёл во дворе многоэтажного дома в микрорайоне Новый городок. Информация об этом появилась в соцсетях и ряде СМИ.

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