Расписание ЕГЭ в Брянске 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Стало известно расписание ЕГЭ в Брянске 2020. Опубликован уточненный план проведения единого государственного экзамена. В этом году экзамены проведут только для поступающих в вузы. Другой особенностью экзаменов станет обязательная дезинфекция аудиторий и наличие в них антисептиков. Выпускникам в обязательном порядке будут измерять температуру. Дистанция между экзаменуемыми должна быть не менее 1,5 метров.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, на которых выпускники присутствовать не будут. Так планируется проверить экзаменационные процедуры, чтобы итоговая аттестация прошла без сбоев и накладок.

Для брянских школьников с 3 июля начнется очный этап сдачи. Для опоздавших определены резервные дни сдачи: 24 июля — все предметы, кроме русского и иностранных языков и 25 июля — все предметы. Также определен дополнительный экзаменационный период в августе. Расписание сделано с учетом того, чтобы выпускники успели подать документы в выбранные учебные заведения:

Расписание единого государственного экзамена в 2020 году

3 июля - география, литература и информатика.

6 и 7 июля - русский язык.

10 июля - профильная математика.

13 июля - история и физика.

16 июля - обществознание и химия.

20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные даты сдачи ЕГЭ

3 августа - география, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам,

5 августа - русский язык,

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

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