24 июня – Новая дата Парада Победы в Брянске 2020: программа мероприятий, участники

Юбилейный парад в честь Победы все же состоится. Новой датой Парада Победы в Брянске 2020 стало 24 июня. Подготовку к празднику во вторник, 26 мая, приказал начать президент России Владимир Путин.

— Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. Предлагаю провести марш Бессмертного полка 26 июля. Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесем «Бессмертный полк» еще на месяц после 26 июля, — сказал глава государства.

Ранее в Брянской области говорили, что ведут подготовку к празднику Великой Победы. При любом раскладе власти пообещали организовать торжества за неделю.

По традиции празднование Дня Победы в Брянске проходит на площади Ленина. Парад в этот день начинается с традиционного шествия войск Брянского гарнизона. После торжественного митинга на площади Партизан ветеранов ждет полевая кухня. Далее проходит большой концерт. А завершится праздник салютом.

В торжествах принимают участие все желающие. Однако главные гости этого праздника - ветераны.

Но точная программы мероприятий пока неизвестна. Ее будут корректировать с учетом эпидемиологической обстановки.

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