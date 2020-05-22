Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области на 22 мая 2020 года: в каких районах больше всего новых случаев COVID-19
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 мая 2020 года.
В регионе за сутки выявили 105 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2737 человек, сообщают в оперативном штабе.
Наш регион занимает 14 место в стране по распространению коронавируса.
Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 1221 (+36)
— Сельцо – 177
— Дятьковский район – 166 (+3)
— Брянский район – 157 (+12)
— Карачевский район – 119 (+4)
— Фокино – 85 (+5)
— Унечский район – 73 (+5)
— Трубчевский район – 64 (+9)
— Клинцы – 63 (+5)
— Жуковский район – 57 (+1)
— Стародубский район – 48 (+3)
— Брасовский район – 46 (+1)
— Мглинский район – 45 (+1)
— Почепский район – 32 (+2)
— Комаричский район – 32 (+1)
— Суражский район – 32
— Клетнянский район – 31
— Красногорский район – 31 (+4)
— Новозыбков – 30
— Климовский район – 29
— Навлинский район – 29 (+2)
— Погарский район – 27 (+6)
— Суземский район – 24
— Выгоничский район – 23 (+1)
— Севский район – 18
— Дубровский район – 18
— Клинцовский район – 17 (+2)
— Рогнединский район – 15
— Гордеевский район – 13 (+1)
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
— Иногородские – 1 (+1).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»