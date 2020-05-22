2020-05-22T13:43:35+03:00
Общество

Карта и статистика распространения коронавируса в Брянской области на 22 мая 2020 года: в каких районах больше всего новых случаев COVID-19

Мы составили карту и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 22 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 мая 2020 года.

В регионе за сутки выявили 105 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2737 человек, сообщают в оперативном штабе.

Наш регион занимает 14 место в стране по распространению коронавируса.

Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:

Брянск – 1221 (+36)

— Сельцо – 177

— Дятьковский район – 166 (+3)

— Брянский район – 157 (+12)

— Карачевский район – 119 (+4)

Фокино – 85 (+5)

— Унечский район – 73 (+5)

— Трубчевский район – 64 (+9)

Клинцы – 63 (+5)

— Жуковский район – 57 (+1)

— Стародубский район – 48 (+3)

— Брасовский район – 46 (+1)

— Мглинский район – 45 (+1)

— Почепский район – 32 (+2)

— Комаричский район – 32 (+1)

— Суражский район – 32

— Клетнянский район – 31

— Красногорский район – 31 (+4)

Новозыбков – 30

— Климовский район – 29

— Навлинский район – 29 (+2)

— Погарский район – 27 (+6)

— Суземский район – 24

— Выгоничский район – 23 (+1)

— Севский район – 18

— Дубровский район – 18

— Клинцовский район – 17 (+2)

— Рогнединский район – 15

— Гордеевский район – 13 (+1)

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

— Иногородские – 1 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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