2020-05-23T12:44:59+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 23 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 23 мая 2020 года. В регионе за сутки выявили 103 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2840 человек, сообщают в оперативном штабе.

В Брянске 51 новых пациентов с коронавирусом. Самый большой прирост кроме Брянска в Клетнянском районе. Там зарегистрировали сразу 12 новых случаев заболевания.

За последние сутки выписали из больниц 127 человек. Всего справились с болезнью 1416 пациентов. Новых смертей от коронавируса в регионе не фиксировали.

Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 1272 (+51)

— Сельцо – 181 (+4)

— Дятьковский район – 170 (+4)

— Брянский район – 157

— Карачевский район – 125 (+6)

Фокино – 94 (+9)

— Унечский район – 73

— Трубчевский район – 68 (+4)

Клинцы – 63

— Жуковский район – 61 (+4)

— Стародубский район – 48

— Брасовский район – 46

— Мглинский район – 46 (+1)

— Клетнянский район – 43 (+12)

— Почепский район – 32

— Комаричский район – 32

— Суражский район – 32

— Красногорский район – 32 (+1)

Новозыбков – 30

— Климовский район – 29

— Навлинский район – 29

— Суземский район – 29 (+5)

— Погарский район – 28

— Выгоничский район – 23

— Севский район – 18

— Дубровский район – 18

— Клинцовский район – 17

— Рогнединский район – 16 (+1)

— Гордеевский район – 13

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район – 5.

— Иногородние – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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