Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 мая 2020 года: в каких районах выявили больше всего заболевших
Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом по районам Брянской области на 23 мая 2020 года. В регионе за сутки выявили 103 новых случаев COVID-19. Теперь общее число заболевших составляет 2840 человек, сообщают в оперативном штабе.
В Брянске 51 новых пациентов с коронавирусом. Самый большой прирост кроме Брянска в Клетнянском районе. Там зарегистрировали сразу 12 новых случаев заболевания.
За последние сутки выписали из больниц 127 человек. Всего справились с болезнью 1416 пациентов. Новых смертей от коронавируса в регионе не фиксировали.
Где выявили новые случаи COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 1272 (+51)
— Сельцо – 181 (+4)
— Дятьковский район – 170 (+4)
— Брянский район – 157
— Карачевский район – 125 (+6)
— Фокино – 94 (+9)
— Унечский район – 73
— Трубчевский район – 68 (+4)
— Клинцы – 63
— Жуковский район – 61 (+4)
— Стародубский район – 48
— Брасовский район – 46
— Мглинский район – 46 (+1)
— Клетнянский район – 43 (+12)
— Почепский район – 32
— Комаричский район – 32
— Суражский район – 32
— Красногорский район – 32 (+1)
— Новозыбков – 30
— Климовский район – 29
— Навлинский район – 29
— Суземский район – 29 (+5)
— Погарский район – 28
— Выгоничский район – 23
— Севский район – 18
— Дубровский район – 18
— Клинцовский район – 17
— Рогнединский район – 16 (+1)
— Гордеевский район – 13
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район – 5.
— Иногородние – 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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