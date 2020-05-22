2020-05-22T12:38:44+03:00
Общество

«Голую» брянскую актрису Надежду Нечаеву лишили мандата

Виной всему – незадекларированная покупка квартиры
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.vom, личная страница Надежды Нечаевой.Фото: vk.vom, личная страница Надежды Нечаевой.
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Скандальную актрису и депутата Карачевского райсовета Надежду Нечаеву лишили мандата. Несколько лет назад она стала известна далеко за пределами малой родины, засветившись в «голом протесте».

Нечаева выступила против строительства мусорного полигона в Карачеве. Будучи известной активисткой, актриса не могла остаться в стороне и записала эпатажное видео.

Но запомнилась она не столько громкой речью, в которой пристыдила брянцев за бездействие, сколько своим видом. На записи 57-летняя депутат предстала топлес, едва прикрывая ладонями обнаженную грудь. Таким способом общественный деятель надеялась привлечь как можно больше последователей.

Теперь разразился новый скандал – общественного деятеля лишили депутатского кресла. Основанием для этого стала ошибка в налоговой декларации. Надежда Нечаева внесла в сведения о доходах информацию о покупке квартиры площадью в 19 квадратных метров.

Жилплощадь землячка купила в 2018 году в Подмосковье. Стоимость квартиры – около двух миллионов рублей. Однако покупки не оказалось в графе расходов.

Впрочем, сама Надежда Нечаева считает, что это месть от коллег. В потере мандата депутат обвинила бывшего брянского однопартийца. Дескать, он уговорил ее баллотироваться в депутаты и сам заполнил все декларации. А потом подал запрос о расходах.

- Моя ошибка, что поверила и не проверила документы, - рассказала Надежда Нечаева. - Во время расследования я предоставила справку о продаже квартиры 22 года назад за 40 тысяч в долларовом эквиваленте и покупке на эти деньги квартиры в 2018 году. Но это никому не важно.

Актриса пришла к выводу, что ее воспользовались для получения на выборах большего числа голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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