Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 мая 2020 года: в регионе снизился коэффициент распространения COVID-19

За последние сутки на Брянщине подтвердили 117 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число пациентов - 2632 человека. По данным оперштаба, большинство заболевших живут в Брянске (всего 1185 горожан).

На утро 21 мая диагноз «COVID-19» сняли с 83 брянцев. Новых смертей среди пациентов с коронавирусом, к счастью, не зафиксировали.

Уменьшился один из ключевых показателей готовности к поэтапному снятию ограничений в регионе - коэффициент распространения коронавируса. На 22 мая он равен 1,29 (в предыдущий день - 1,33). Однако по суточному приросту пациентов Брянщина занимает довольно высокое – 10-е – место по стране.

Домой вернутся застрявшие в Италии земляки. По предварительному графику вывоза, вылет рейса Рим – Москва запланирован на 24 мая в 15.20 по местному времени. Кроме брянцев на борту будут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской и других областей. Перелет организовали на платной основе.

После скандала в Выгоничской районной больнице уволили главврача учреждения Юрия Мизюка. Об этом медики сообщили в соцсетях. Ранее работники «скорой» пожаловались на то, что не получили положенных «коронавирусных» выплат за апрель.

Кроме того, у водителей, врачей, фельдшеров и медсестер не хватает защитных костюмов. В ситуации будет разбираться прокуратура.

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