«Комсомолке» - 95!

24 мая 1925 года тиражом 31 000 экземпляров вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». Комсомола давно нет, а издание не только существует, но и постоянно развивается. В наши дни это уже целая система, состоящая из газеты, сайта и радио.

Редакция брянской «Комсомолки» присоединяется к празднованию юбилея любимой газеты страны. Региональная вкладка появилась больше двух десятков лет назад, в этом году она отметила свое 21-летие.

Вместе с Брянской областью газета выходит в 85 регионах России. Единоразовый тираж более двух миллионов экземпляров читают 450 городов.

1945 год, военкоры "КП" на границе с Германией.Фото: "КП" Архив

Со страниц «Комсомолки» брянцы ежедневно узнают о самых актуальных и интересных новостях, подробностях громких происшествий, народных героях и попавших в беду простых жителей — все, чем живет наша область.

Секрет успеха — опора как на свои крепкие традиции, так и на самые современные технологии электронных СМИ. В 21-м веке «Комсомольская правда» уже не просто газета, хотя бумажная версия до сих пор является очень важной составляющей.

Юрий Гагарин в редакции "КП".Фото: "КП" Архив

Во вторник, 26 мая, читателей ждет коллекционный выпуск «Комсомольской правды». В честь 95-летия газеты коллектив редакции подобрал раритетные полосы и лучшие публикации за всю историю издания.

В разное время сотрудниками «КП» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар…В ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

"Я достаю из широких штанин... удостоверение "Комсомолки"!"Фото: "КП" Архив

Здесь же работали лучших журналисты России. Среди них — очеркист Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков — единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику - «Окно в природу».

Легендарный обозреватель "КП" и автор рубрики "Окно в природу" Василий Песков с отшельницей Агафьей Лыковой.Фото: архив КП

Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «КП». А свое первое интервью Владимир Путин дал «Комсомолке».

География региональных редакций КП повторяет карту страны, раскинувшуюся от Южных морей до Полярного круга. Кроме того, «Комсомолку» читают по всей планете. В 48 странах мира выходят местные выпуски на русском языке: не только в бывших советских республиках, но и в Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии.

Владимир Путин на Радио "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомолка» сегодня - это газета, радио, сайт, книжное издательство. И это средство по настоящему массовой информации, которое знает и любит вся страна вот уже без малого сотню лет.

СПРАВКА «КП»

Издательский дом «Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии.

Газета «Комсомольская правда» - одна из крупнейших газет страны и мира, распространяется более чем в 450 городах 85 регионов РФ. Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 48 странах мира от Австралии до Канады. Ежедневный выпуск имеет аудиторию почти 2 миллиона человек, еженедельный - более 3 миллионов.

Сайт kp.ru - лидер по охвату аудитории среди сайтов категории «СМИ». Ежедневно сайт kp.ru посещают более 7 500 000 человек. КП-Digital занимает 1 место среди СМИ по посещаемости (100 миллионов уникальных посетителей за 31 день. Это 2/3 населения России . Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги ИД «Комсомольская правда» - это еще 3,9 млн подписчиков.

Радио «Комсомольская правда» вещает в более 400 населенных пунктах России. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 миллиона человек. На сайт radiokp.ru заходят 800 000 посетителей в день. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» RADIO STATION AWARDS (2014г., 2015г.). Победитель в номинации «Лучшая деловая радиостанция» Radio Station Awards (2016 г.).

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