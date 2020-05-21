18-летний виновник смертельного ДТП под Брянском впал в кому

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 после ДТП в Шибенце впал в кому. Появились официальные подробности аварии, которая случилась 20 мая на 15-м километре дороги Брянск-Дятьково.

По предварительной версии, водитель ВАЗа не уступил дорогу при выезде со второстепенной дороги. По главной двигался автомобиль «Лада Иск Рей». За рулем второй легковушки также был 18-летний автомобилист. Он ехал со стороны Брянска в сторону Дятькова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

16-летний пассажир ВАЗа погиб на месте ДТП. 18-летнего водителя той же машины госпитализировали в коме.

В «Ладе» пострадали водитель и 18-летняя пассажирка. У девушки — сотрясение мозга и перелом голени.

- Состояние водителя автомобиля ВАЗ-21093 в момент ДТП определит медицинское освидетельствование, - говорят в региональном УГИБДД.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

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