Помощь для тех, кто на передовой

Первый удар эпидемии

Два месяца назад, когда эпидемия только начиналась, новый вирус стал серьезным испытанием для всей системы здравоохранения. Первыми удар эпидемии приняли на себя два брянских медучреждения – Брянская областная инфекционная больница и Брянская областная больница №1, два корпуса которой перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. Сюда стали поступать первые больные. Поддержка в борьбе с инфекцией здесь была нужна как никогда: маски, костюмы, оборудование. В АО «Транснефть – Дружба» не стали дожидаться просьб о помощи – предложили сами.

- Благотворительная помощь для нашего предприятия, как и для всей системы ПАО «Транснефть», - это не разовые акции: это большая планомерная работа во всех регионах, где проходят наши трубопроводы, - рассказывает генеральный директор предприятия Роман Камозин. - Мы строим дома культуры, ремонтируем школы, помогаем развивать детский спорт… Медицина тоже всегда была в числе наших приоритетов: например, в 2019 году мы помогли приобрести электрокардиограф Брянскому госпиталю для ветеранов войн, аппарат ИВЛ - областному кардиологическому диспансеру. Поэтому и сейчас позвонили и спросили: чем можем помочь?

Важное сотрудничество

О том, что сделали дружбинцы для Брянской областной инфекционной больницы, рассказала главный врач Елена Баранюк.

- Наша лаборатория получила аккредитацию на проведение исследований на выявление COVID-19. Все это случилось благодаря ремонту, который удалось провести при финансовой поддержке АО «Транснефть – Дружба».

Также с помощью предприятия больница приобрела костюмы высокого класса защиты для персонала. Но сотрудничество на этом не заканчивается.

- Благодаря помощи компании «Транснефть – Дружба» мы получим фармацевтические холодильники и аппараты для работы с медицинскими отходами, - продолжает Елена Баранюк. - Ждем поставки двух концентраторов кислорода и партии пульсоксиметров для измерения концентрации кислорода в крови. Все это дорогостоящая, но такая необходимая медицинская техника. Мы очень благодарны за поддержку в эти трудные времена.

Ждет пополнения медтехники и Брянская областная больница. Для нее в качестве благотворительной помощи АО «Транснефть - Дружба» приобрело портативный аппарат искусственной вентиляции легких, и уже в ближайшее время он поступит в лечебное учреждение. Также предприятие передаст больнице кардиограф и средства индивидуальной защиты.

Еще один кардиограф и бронхоскоп нефтепроводчики приобретут для городской больницы №4: сейчас она тоже задействована в лечении больных коронавирусной инфекцией.

В период борьбы с коронавирусом в Брянской области сложилась уникальная практика: медицинский персонал, задействованный в лечении больных COVID-19, после смены едет отдыхать в реабилитационные центры, под которые срочно перепрофилировали ряд санаториев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поддержим медиков

В период борьбы с коронавирусом в Брянской области сложилась уникальная практика: медицинский персонал, задействованный в лечении больных COVID-19, после смены едет отдыхать в реабилитационные центры, под которые срочно перепрофилировали ряд санаториев. Это позволяет медикам не контактировать со своими семьями, чтобы исключить угрозу их заражения.

Около полусотни сотрудников Брянской городской больницы №2 и Брянской межрайонной больницы до окончания эпидемии будут проживать на базе реабилитационного центра для детей и подростков «Озерный». В его оперативном переоборудовании также помогла «Транснефть - Дружба».

На предприятии уверены: только все вместе мы можем справиться с сегодняшним «невидимым врагом» - коронавирусной инфекцией. А потому, помимо большой помощи, помогают и малым: строжайше соблюдают все санитарные нормы – чтобы медикам не прибавлять работы.