«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2019 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» (ссылка).

По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2019 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте юридических лиц в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд руб.

Лидером корпоративного сегмента фиксированного ШПД традиционно остается «Ростелеком», отмечает агентство. Компания располагает сетью с наибольшей по сравнению с другими операторами емкостью, а также традиционно является одним из основных поставщиков услуг связи для государственных организаций, как на федеральном уровне, так и на местном.

По данным «ТМТ Консалтинг», по количеству абонентов «Ростелеком» занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц, по выручке — 38% рынка.

«Широкополосный доступ в интернет для корпоративных клиентов и государственных заказчиков — важная составляющая бизнеса нашей компании. На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта “Ростелеком” запускает привлекательные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста абонентской базы и выручки в B2B-сегменте», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Ростелеком» развивает ШПД на основе самых высоких мировых стандартов.