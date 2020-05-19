В Брянской области объединят город Стародуб и Стародубский район
На очередном заседании Брянской областной Думы, которое пройдет 28 мая, рассмотрят проект закона, который объединит Стародубский район с городским округом «Город Стародуб». Последний наделят статусом муниципального округа.
19 мая депутаты назначили дату проведения заседания и сформировали повестку, сообщают в пресс-службе регионального законодательного собрания.
Народные избранники внесут изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области». Будут введены понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», установлены порядок и виды оказания поддержки социальным предприятиям.
Также планируется принять ряд законопроектов по совершенствованию избирательного процесса, совершенствованию транспортного обслуживания. Обсудят проект закона «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области».
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ИСТОЧНИК KP.RU