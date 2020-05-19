2020-05-19T16:03:27+03:00
Политика

В Брянской области объединят город Стародуб и Стародубский район

Этот вопрос рассмотрят депутаты облдумы 28 мая на очередном заседании
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.
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На очередном заседании Брянской областной Думы, которое пройдет 28 мая, рассмотрят проект закона, который объединит Стародубский район с городским округом «Город Стародуб». Последний наделят статусом муниципального округа.

19 мая депутаты назначили дату проведения заседания и сформировали повестку, сообщают в пресс-службе регионального законодательного собрания.

Народные избранники внесут изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области». Будут введены понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», установлены порядок и виды оказания поддержки социальным предприятиям.

Также планируется принять ряд законопроектов по совершенствованию избирательного процесса, совершенствованию транспортного обслуживания. Обсудят проект закона «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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