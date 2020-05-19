Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 19 мая 2020 года выросло до 2405 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 19 мая 2020 года составило 2405 человек. Таковы данные регионального оперштаба.

За последние сутки COVID-19 выявили еще у 112 человек. Больше всего заболевших – в Брянске. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 1107 жителей областного центра.

По данным на утро 19 мая из брянских больниц выписали 25 пациентов. Новых смертей от заболевания в регионе не было с 13 мая.

За сутки сделали 259 тестов. Днем ранее - больше 1200 исследований.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».