2020-05-19T12:02:35+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 19 мая 2020 года выросло до 2405 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Брянской области на 19 мая 2020 года
Ольга УМАРОВА
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Новых смертей от заболевания в регионе не было с 13 мая.Новых смертей от заболевания в регионе не было с 13 мая.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 19 мая 2020 года составило 2405 человек. Таковы данные регионального оперштаба.

За последние сутки COVID-19 выявили еще у 112 человек. Больше всего заболевших – в Брянске. С начала пандемии коронавирус подтвердили у 1107 жителей областного центра.

По данным на утро 19 мая из брянских больниц выписали 25 пациентов. Новых смертей от заболевания в регионе не было с 13 мая.

За сутки сделали 259 тестов. Днем ранее - больше 1200 исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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