Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 мая 2020 года: в регионе вырос коэффициент распространения COVID-19

Коронавирусом на Брянщине заболели еще 115 человек. Таковы данные регионального оперштаба на утро 18 мая. При этом выздоровело за тот же период всего 16 пациентов.

Общее число зараженных COVID-19 в области составило 2293. За все время пандемии брянцы провели около 30 тысяч тестов на коронавирус.

«Коронавирусные» ограничения в Брянской области снимать рано. Об этом говорит один из главных показателей - коэффициент распространения коронавируса. Он подрос и на 18 мая составил 1,29. Это соотношение зарегистрированных больных за последние четыре дня и числа заразившихся за предыдущие четыре дня. Для частичного выхода из режима самоизоляции коэффициент не должен превышать единицу.

В областном центре продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции и масочного режима. В Володарском районе закрыли парикмахерскую, в которой работали два мастера – вопреки предписаниям Роспотребнадзора. Также проверяющие "повесили замок" на несколько магазинов и составили 11 протоколов на нарушителей.

Полным ходом идет дезинфекция городских улиц. За прошлую неделю обработали 100 улиц Брянска. Во время обеззараживания использовали гипохлорит натрия и моющие средств.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»