В Брянской области 19 мая вновь прогнозируют заморозки. О похолодании жителей региона предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Утром 19 мая температура воздуха опустится до -2 градусов.

При таких погодных условиях возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.

Днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха от составит от 9 до 14 градусов тепла . Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

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