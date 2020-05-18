2020-05-18T15:33:24+03:00
Общество

В Брянской области 19 мая вновь прогнозируют заморозки

Жителей региона предупредили о похолодании
Мария Дедкова
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При таких погодных условиях возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.При таких погодных условиях возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области 19 мая вновь прогнозируют заморозки. О похолодании жителей региона предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Утром 19 мая температура воздуха опустится до -2 градусов.

При таких погодных условиях возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.

Днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха от составит от 9 до 14 градусов тепла . Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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