В Брянской области 19 мая вновь прогнозируют заморозки
В Брянской области 19 мая вновь прогнозируют заморозки. О похолодании жителей региона предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Утром 19 мая температура воздуха опустится до -2 градусов.
При таких погодных условиях возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель.
Днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха от составит от 9 до 14 градусов тепла . Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU