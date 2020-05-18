Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших
В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 18 мая 2020 года. Общее число заболевших в регионе - 2293. За сутки подвтердили 115 новых случаев.
Больше всего заболевших в Брянске - 1058 человек. Значительно выросло число подтвержденных случаев в Трубчевском, Брасовском и Суземском районах.
Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 1058 (+59)
— Сельцо – 162 (+4)
— Дятьковский район – 143 (+1)
— Брянский район – 123 (+3)
— Карачевский район – 103
— Фокино – 63
— Унечский район - 53
— Жуковский район – 52 (+1)
— Стародубский район - 45
— Клинцы – 46 (+7)
— Трубчевский район – 44 (+7)
— Брасовский район - 42 (+6)
— Мглинский район - 36 (+4)
— Суражский район – 29
— Комаричский район – 28
— Красногорский район – 26
— Клетнянский район – 25
— Новозыбков – 24 (+3)
— Климовский район - 22 (+2)
— Почепский район - 22 (+2)
— Суземский район - 21 (+7)
— Погарский район – 20
— Севский район – 17 (+1)
— Навлинский район – 15
— Дубровский район - 14
— Выгоничский район – 14
— Рогнединский район – 13 (+1)
— Клинцовский район – 13 (+2)
— Злынковский район – 9
— Гордеевский - 7 (+4).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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