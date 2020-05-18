2020-05-18T11:33:49+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 мая 2020 года: в каких районах больше всего заболевших

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 18 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области составили карту распространения и дали статистику по заболеваемости коронавирусом на 18 мая 2020 года. Общее число заболевших в регионе - 2293. За сутки подвтердили 115 новых случаев.

Больше всего заболевших в Брянске - 1058 человек. Значительно выросло число подтвержденных случаев в Трубчевском, Брасовском и Суземском районах.

Где выявили новые случаи коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 1058 (+59)

— Сельцо – 162 (+4)

— Дятьковский район – 143 (+1)

— Брянский район – 123 (+3)

— Карачевский район – 103

Фокино – 63

— Унечский район - 53

— Жуковский район – 52 (+1)

— Стародубский район - 45

Клинцы – 46 (+7)

— Трубчевский район – 44 (+7)

— Брасовский район - 42 (+6)

— Мглинский район - 36 (+4)

— Суражский район – 29

— Комаричский район – 28

— Красногорский район – 26

— Клетнянский район – 25

Новозыбков – 24 (+3)

— Климовский район - 22 (+2)

— Почепский район - 22 (+2)

— Суземский район - 21 (+7)

— Погарский район – 20

— Севский район – 17 (+1)

— Навлинский район – 15

— Дубровский район - 14

— Выгоничский район – 14

— Рогнединский район – 13 (+1)

— Клинцовский район – 13 (+2)

— Злынковский район – 9

— Гордеевский - 7 (+4).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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