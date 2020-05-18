Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 мая 2020 года: дополнительные выплаты получат все работники скорой помощи

В Брянской области все работники скорой помощи получат региональные доплаты. Такое решение принял губернатор Александр Богомаз. В правительстве подчеркнули, что именно эта группа медиков во время эпидемии коронавируса находится под ударом.

Врачи скорой помощи получат дополнительно из областного бюджета по 30 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - 15 тысяч рублей, фельдшеры и медицинские сестры по приему вызовов - 15 тысяч рублей, водители скорой помощи - 10 тысяч рублей.

В Унече подготовили госпиталь на 400 пациентов с COVID-19. Его развернули всего за две недели.

Таким образом, в Брянской области создали три тысячи коек для пациентов коронавирусной инфекцией.

После госпиталь станет корпусом Брянской областной инфекционной больницы. Он поможет освободить отделения Брянской областной больницы для лечения пациентов с другими заболеваниями.

По данным федерального Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Но говорить о снятии ограничительных мер, например, в Брянской области пока рано.В регионе стал известен коэффициент распространения коронавируса. От этого показателя зависит снятие ограничений. Итак, в нашей области он оказался больше 1. Это означает, что нам пока рано выходить из режима самоизоляции. Списки людей с подтвержденным коронавирусом в Брянской области за минувшие сутки пополнили еще 98 человек. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составило 2178. К счастью, уже половина пациентов побороли болезнь.

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