2020-05-16T12:01:38+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 16 мая 2020 года
Мария Дедкова
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Вот так расположились районы и города по количеству заболевших COVID-19Вот так расположились районы и города по количеству заболевших COVID-19Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области в оперштабе обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 16 мая 2020 года.

За последние сутки в регионе подтвердили 85 случаев заражения. А общее число заболевших составило 2080.

Случаи заражения по-прежнему подтверждены в 5 городах и 26 районах.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших COVID-19:

Брянск – 951 (+27)

— Сельцо – 152 (+2)

— Дятьковский район – 139

— Брянский район – 111 (+4)

— Карачевский район – 93 (+3)

Фокино – 63

— Унечский район - 51(+8)

— Жуковский район – 50

— Стародубский район - 44

Клинцы – 39 (+4)

— Трубчевский район – 36

— Брасовский район - 36 (+2)

— Мглинский район - 32 (+7)

— Комаричский район – 27

— Суражский район – 26 (+9)

— Клетнянский район – 25

— Красногорский район – 23 (+10)

Новозыбков – 20 (+6)

— Погарский район – 19 (+2)

— Климовский район - 18

— Почепский район - 16

— Севский район – 16

— Навлинский район – 15 (+1)

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 14

— Выгоничский район – 13

— Клинцовский район – 11

— Рогнединский район – 11

— Злынковский район – 9

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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