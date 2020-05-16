Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Брянской области в оперштабе обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 16 мая 2020 года.
За последние сутки в регионе подтвердили 85 случаев заражения. А общее число заболевших составило 2080.
Случаи заражения по-прежнему подтверждены в 5 городах и 26 районах.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших COVID-19:
— Брянск – 951 (+27)
— Сельцо – 152 (+2)
— Дятьковский район – 139
— Брянский район – 111 (+4)
— Карачевский район – 93 (+3)
— Фокино – 63
— Унечский район - 51(+8)
— Жуковский район – 50
— Стародубский район - 44
— Клинцы – 39 (+4)
— Трубчевский район – 36
— Брасовский район - 36 (+2)
— Мглинский район - 32 (+7)
— Комаричский район – 27
— Суражский район – 26 (+9)
— Клетнянский район – 25
— Красногорский район – 23 (+10)
— Новозыбков – 20 (+6)
— Погарский район – 19 (+2)
— Климовский район - 18
— Почепский район - 16
— Севский район – 16
— Навлинский район – 15 (+1)
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 14
— Выгоничский район – 13
— Клинцовский район – 11
— Рогнединский район – 11
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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