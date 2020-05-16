Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 мая 2020 года: за борьбу с COVID-19 выплату получают 2 тысяч медиков

Число заболевших коронавирусом брянцев приблизилось к двум тысячам. На утро 15 мая оно составило 1995 человек. За сутки инфекцию выявили еще у 87 жителей области. Выздоровели 86 человек, новых смертей не зафиксировано.

Открывать магазины одежды и обуви в регионе пока опасно. Об этом заявил губернатор Брянской области на брифинге в пятницу, 15 мая. По словам Александра Богомаза, на снятие данного ограничения влияет такой показатель, как коэффициент распространения коронавируса. Он должен быть менее единицы, а сейчас чуть выше.

Также губернатор разъяснил действие масочного режима. Средство индивидуальной защиты нужно носить только в общественных местах: в магазинах, аптеках, в общественном транспорте и такси. На улице маска необходима только в людных местах.

В июне на Брянщине могут возобновить плановую вакцинацию детей. В поликлиниках для этого предусмотрели отдельные входы. Прививки будут делать по предварительной записи. Также стало известно, что были случаи заражения COVID-19 в дежурных группа детских садов Брянска.

За борьбу с коронавирусом на Брянщине выплату получают больше 2 тысяч медработников. Из федерального бюджета брянским врачам доплатили 80 тысяч рублей, из областного - 40. Компьютерную томографию (первый этап обследования подозреваемых на COVID-19) проводят в шести медицентрах. Всего имеется 16 аппаратов для КТ, еще четыре должны закупить в ближайшее время.

Уголовным делом закончился скандал со вспышкой коронавируса в сельцовском интернате для престарелых. По статье «Халатность» подозревают директора заведения. По словам губернатора, руководитель не могла не знать, что их коллега - прихожанка церкви «Пробуждение», в которой началась первая волна инфекции в городе.

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