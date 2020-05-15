Брянцам обещают утром 16 мая заморозки до минус двух

Брянцам обещают ночные заморозки. Об этом сообщает областное МЧС со ссылкой на Брянский ЦГМС.

По данным синоптиков, утром 16 мая будет до минус двух градусов. Эта информация особенно важна для дачников и сельхозпредприятий.

- Возможна гибель сельскохозяйственных культур и посевов, - предупредили в МЧС.

При этом днем 16 мая ожидается почти летнее тепло: плюс 13-18 градусов. Ночью температура опустится до 1-6 тепла.

Дождей не ожидается. Ветер возьмет западное направление, скорость – 6-11 метров в секунду.

В случае «стихийных» ЧП звонить по Единому телефон вызова экстренных оперативных служб «112».

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