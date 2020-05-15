2020-05-15T15:53:11+03:00
Общество

Брянцам обещают утром 16 мая заморозки до минус двух

Днем воздух прогреется до 18 градусов
Ольга УМАРОВА
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Ночью температура опустится до плюс 1-6 градусов.Ночью температура опустится до плюс 1-6 градусов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянцам обещают ночные заморозки. Об этом сообщает областное МЧС со ссылкой на Брянский ЦГМС.

По данным синоптиков, утром 16 мая будет до минус двух градусов. Эта информация особенно важна для дачников и сельхозпредприятий.

- Возможна гибель сельскохозяйственных культур и посевов, - предупредили в МЧС.

При этом днем 16 мая ожидается почти летнее тепло: плюс 13-18 градусов. Ночью температура опустится до 1-6 тепла.

Дождей не ожидается. Ветер возьмет западное направление, скорость – 6-11 метров в секунду.

В случае «стихийных» ЧП звонить по Единому телефон вызова экстренных оперативных служб «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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