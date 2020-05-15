2020-05-15T12:48:12+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 15 мая 2020 года
Ольга УМАРОВА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 15 мая 2020 года.

За последние сутки диагноз «COVID-19» в регионе подтвердили у 87 человек. Суммарное число пациентов составило 1995 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:

Брянск – 924 (+10)

— Сельцо – 150

— Дятьковский район – 139 (+13)

— Брянский район – 107 (+2)

— Карачевский район – 90

Фокино – 63 (+16)

— Стародубский район - 44 (+2)

— Унечский район - 43

— Жуковский район – 50 (+9)

— Брасовский район - 34

— Трубчевский район – 36 (+7)

Клинцы – 35 (+6)

— Комаричский район – 27

— Мглинский район - 25 (+2)

— Клетнянский район – 25 (+5)

— Климовский район - 18

— Погарский район – 17 (+1)

— Суражский район – 17 (+1)

— Почепский район - 16

— Севский район – 16 (+1)

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 14

— Навлинский район – 14 (+1)

Новозыбков – 14 (+2)

— Красногорский район – 13 (+1)

— Клинцовский район – 11

— Рогнединский район – 11 (+1)

— Выгоничский район – 13 (+3)

— Злынковский район – 9 (+4)

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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