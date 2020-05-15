Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 15 мая 2020 года.
За последние сутки диагноз «COVID-19» в регионе подтвердили у 87 человек. Суммарное число пациентов составило 1995 человек. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.
Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:
— Брянск – 924 (+10)
— Сельцо – 150
— Дятьковский район – 139 (+13)
— Брянский район – 107 (+2)
— Карачевский район – 90
— Фокино – 63 (+16)
— Стародубский район - 44 (+2)
— Унечский район - 43
— Жуковский район – 50 (+9)
— Брасовский район - 34
— Трубчевский район – 36 (+7)
— Клинцы – 35 (+6)
— Комаричский район – 27
— Мглинский район - 25 (+2)
— Клетнянский район – 25 (+5)
— Климовский район - 18
— Погарский район – 17 (+1)
— Суражский район – 17 (+1)
— Почепский район - 16
— Севский район – 16 (+1)
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 14
— Навлинский район – 14 (+1)
— Новозыбков – 14 (+2)
— Красногорский район – 13 (+1)
— Клинцовский район – 11
— Рогнединский район – 11 (+1)
— Выгоничский район – 13 (+3)
— Злынковский район – 9 (+4)
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 3.
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ИСТОЧНИК KP.RU