Число заболевших коронавирусом в Брянской области достигло 1995 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области на 15 мая 2020 года достигло 1995 человек. За сутки диагноз подтвердили у 87 человек.

За 24 часа выполнили 1113 тестов на заболевание. С начала эпидемии провели 26386 исследований.

Выросло число выздоровевших от коронавируса. К 15 мая выписали из больниц еще 86 человек. А общее число тех, кто справился с болезнью, составляет 845 человек.

Число умерших от коронавируса за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 30 человек. Из них большинство - 19 человек - это женщины. Самой младшей из них было 44 года, самой старшей - 83 года. 11 брянских мужчин не смогли победить болезнь. Самому молодому из них был 41 год, самому старшему - 89 лет.

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