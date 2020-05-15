В Брянске начали строить новое здание областного УМВД

В Брянске на старом аэропорту начали строить новое здание областного УМВД. Строительную площадку на улице Советской за зданием таможни заметили пользователи. Они опубликовали фотографию в социальных сетях.

Фото: "Типичный Брянск".

После нескольких выдвинутых предположений, что там будет, выяснилось, что началось строительство главного здания для брянских полицейских. Судя по паспорту объекта, контракт рассчитан до конца 2022 года. Стоимость строительства - 1,1 миллиарда рублей. Работы начались 7 мая.

Еще один крупный контракт выиграло ООО "Стройдело". Компания возводит дворец единоборств на старом аэропорту. На него потратят больше двух миллиардов рублей. А также строит школу здесь же, детские сады по всей области, кафедральный собор в Клинцах.

В новое здание переедет областное управление МВД. Здание на проспекте Ленина планировали отдать полиции города.

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