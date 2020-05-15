2020-05-15T00:10:17+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 мая 2020 года: в Брянске готовятся открыть детсады

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 15 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Детские сады будут закрыты минимум до 31 мая.Детские сады будут закрыты минимум до 31 мая.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 82 человека. Общее число подтвержденных случаев в регионе - 1908. С начала эпидемии в Брянской области выполнили 25 тысяч 273 теста. За последние 24 часа сделали 1128 исследований.

Новых смертей от коронавируса не фиксировали. Зато выросло число выздоровевших - 89 человек за сутки. С начала эпидемии выписали 759 пациентов.

В Брянской области десять дней не принимал пациентов онкологический диспансер. 5 мая здесь выявили пациентов и медперсонал, заболевших коронавирусом. Учреждение закрыли на дезинфекцию. Поликлиника продолжила частично работать. Диспансер откроет свои двери вновь 15 мая. Некоторым пациентам, которые проходят лечение, сообщили, что они смогут попасть на процедуры не раньше 18 числа.

В Брянске готовятся открыть детские садики. Правда, это произойдет не раньше, чем в облправительстве снимут соответсвующие ограничения. Режим повышенной готовности пока действует в регионе до 31 мая. А сотрудники предприятий, который возобновили работу во время самоизоляции, гадают, с кем оставить маленьких детей.

В Почепе по заказу Минпромторга возводят предприятие, на котором будут производить медицинские маски - до 4 миллионов штук в сутки. На заводе будут трудиться 250 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске начали готовиться к открытию детских садов
Бывший брянский чиновник может стать губернатором нового региона России
Две жительницы Брянска рассказали о том, как перенесли коронавирус
В Брянске убрали свалку мусора в поселке Чайковичи
В Брянске стартовал ремонт дворов
Житель Дубровки во время ссоры зарезал знакомого
Брянский онкобольной остался без лекарства из-за коронавируса
Региональный оператор помогает ликвидировать несанкционированные свалки
В Володарском районе Брянска сняли на видео драку женщины без маски и полицейского
В Брянской области с начала года иностранцы совершили 94 преступления
Сергей Калашников: Брянская область действует на опережение в ситуации с распространением COVID-19
Бывшего гендиректора Новозыбковского машзавода будут судить за долги по налогам
В Брянске на территории старого аэропорта построят 4 школы и 10 детсадов
Под Жуковкой в ДТП с грузовиком пострадал 33-летний автомобилист
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Брянской области коронавирус победили еще 89 человек
Оперштаб обновил данные о заболеваемости коронавирусом в Брянской области
В Брянской области коронавирусом заболели 82 человека
В Путевке автомобилист врезался в многоэтажку
Стало известно, кто стал 30-й жертвой коронавируса в Брянской области