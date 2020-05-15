Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 мая 2020 года: в Брянске готовятся открыть детсады

В Брянской области за последние сутки коронавирусом заболели 82 человека. Общее число подтвержденных случаев в регионе - 1908. С начала эпидемии в Брянской области выполнили 25 тысяч 273 теста. За последние 24 часа сделали 1128 исследований.

Новых смертей от коронавируса не фиксировали. Зато выросло число выздоровевших - 89 человек за сутки. С начала эпидемии выписали 759 пациентов.

В Брянской области десять дней не принимал пациентов онкологический диспансер. 5 мая здесь выявили пациентов и медперсонал, заболевших коронавирусом. Учреждение закрыли на дезинфекцию. Поликлиника продолжила частично работать. Диспансер откроет свои двери вновь 15 мая. Некоторым пациентам, которые проходят лечение, сообщили, что они смогут попасть на процедуры не раньше 18 числа.

В Брянске готовятся открыть детские садики. Правда, это произойдет не раньше, чем в облправительстве снимут соответсвующие ограничения. Режим повышенной готовности пока действует в регионе до 31 мая. А сотрудники предприятий, который возобновили работу во время самоизоляции, гадают, с кем оставить маленьких детей.

В Почепе по заказу Минпромторга возводят предприятие, на котором будут производить медицинские маски - до 4 миллионов штук в сутки. На заводе будут трудиться 250 человек.

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