Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 мая 2020 года: режим повышенной готовности в регионе не отменили

Гулять на улице брянцам пока не разрешили. Такое решение принял оперативный штаб, на последнем заседании которого обсуждалась возможность снятия ограничительных мер. Жители области по-прежнему должны носить маски вне дома и соблюдать режим самоизоляции.

Когда регион будет готов к поэтапному снятию ограничений, на облправительстве опубликуют соответствующее постановление. Весь выход из режима самоизоляции займет не одну неделю.

Что касается общей остановки, то наблюдается положительная динамика. За прошедшие сутки от коронавируса излечились 78 пациентов – это рекорд для региона. Общее число выздоровевших составило 670 человек.

При этом заболевших на четыре жителя меньше. По данным на утро 13 мая на Брянщине подтвердили 73 новых случая заболевания COVID-19. Общее число зараженных в регионе - 1826 человек.

Стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. За все время пандемии новая болезнь унесла жизнь 30 брянцев. После недавней трагедии в коронавирусных госпиталях в Москве и Санкт-Петербурге данные учреждения в Брянской области проверят на пожарную безопасность.

Новости образования. Для поступления в вуз брянские выпускники будут сдать два ЕГЭ на выбор. А девятиклассников в этом году освободят от экзаменов - оценки в аттестат поставят на основе годовых отметок. Такое решение приняли в Министерстве просвещения.

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