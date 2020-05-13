На Брянщине готовится переход на новую систему по учёту недвижимости

Брянская область, 13 мая 2020 года. – Россия входит в число государств, где сложился очень объемный и разнообразный рынок недвижимости. И для того, чтобы этот рынок мог нормально и полноценно функционировать, в нашей стране действует комплексная система учёта и регистрации объектов недвижимого имущества. И эта система делает возможным такое не простое взаимодействие между многими участниками профессионального сообщества: территориальными подразделениями Росреестра, региональными и федеральными органами власти различных уровней, постоянный информационный обмен с офисами МФЦ, системой нотариата, крупными застройщиками и многими другими.

До недавнего времени, государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав были разными процедурами и обеспечивались разными программными продуктами. Однако с момента вступления в силу нового Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», создан Единый государственный реестр недвижимости и единая учётно-регистрационная процедура. А обеспечение ведения такого реестра осуществляется так называемой федеральной государственной информационной системой ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Реформировать такую масштабную систему невероятно сложно. Тем не менее, Росреестр справляется с этой задачей. На настоящий момент новое программное обеспечение уже внедрено и успешно функционирует в 51 регионе нашей страны.

Как заверил руководитель Управления Росреестра по Брянской области Андрей Новиков – Брянский Росреестр так же готовится приступить к работе в данной программе. «ФГИС ЕГРН» позволит проводить процедуру одновременной регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости более качественно и в более короткие сроки.