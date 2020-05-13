2020-05-13T11:13:41+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2020 года.

Коронавирус в регионе подтвердили у 1826 человек. За сутки заболели еще 73 жителя области. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Больше всего количество заболевших увеличилось в Брянске - на 41 человек, в Жуковском - на 13 и в Карачевском районе - на 9 человек.

Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:

— Брянск – 874 (+41)

— Сельцо – 150

— Дятьковский район – 117 (+4)

— Брянский район – 100 (+1)

— Карачевский район – 89 (+9)

Фокино – 47

— Стародубский район - 40

— Унечский район - 39

— Жуковский район – 39 (+13)

— Брасовский район - 33

— Трубчевский район - 29

Клинцы – 27 (+2)

— Комаричский район – 25

— Клетнянский район – 20

— Климовский район - 18

— Мглинский район - 18

— Погарский район - 16

— Суражский район - 16

— Почепский район - 15 (+1)

— Дубровский район - 14

— Севский район – 14

— Суземский район - 14

— Клинцовский район – 11

— Навлинский район – 11

Новозыбков – 10

— Рогнединский район – 10

— Выгоничский район – 10

— Красногорский район – 9

— Злынковский район - 5

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3 (+2).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
Новости 24
В Брянске перенесли суд над скандальным блогером
В Брянской области зарегистрировали 73 новых случая коронавиуса
В Брянской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Брянской области усилят контроль за соблюдением пожарной безопасности в коронавирусных госпиталях
В страшном ДТП под Карачевом погиб 19-летний футболист
В Брянске в ДТП на Калинина пострадали два человека
Брянский блогер Коломейцев устроил скандал в "Линии" из-за маски
На улице Фокина в Брянске установили еще один светофор
В Выгоничском районе нашли 29 килограммов ртути в лесу
В Брянской области при выходе из самоизоляции не будут отменять масочный режим
В ДТП в Новозыбковском районе погиб водитель иномарки
Брянцам могут разрешить прогулки в масках
В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Новозыбковом
Брянск встал в пробке из-за ДТП на улице Калинина
Брянские дорожники начали приводить в порядок городские улицы
В Брянске возводят дамбу для новой дороги между районами
В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%