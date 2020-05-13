Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года

В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2020 года.

Коронавирус в регионе подтвердили у 1826 человек. За сутки заболели еще 73 жителя области. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.

Больше всего количество заболевших увеличилось в Брянске - на 41 человек, в Жуковском - на 13 и в Карачевском районе - на 9 человек.

Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:

— Брянск – 874 (+41)

— Сельцо – 150

— Дятьковский район – 117 (+4)

— Брянский район – 100 (+1)

— Карачевский район – 89 (+9)

— Фокино – 47

— Стародубский район - 40

— Унечский район - 39

— Жуковский район – 39 (+13)

— Брасовский район - 33

— Трубчевский район - 29

— Клинцы – 27 (+2)

— Комаричский район – 25

— Клетнянский район – 20

— Климовский район - 18

— Мглинский район - 18

— Погарский район - 16

— Суражский район - 16

— Почепский район - 15 (+1)

— Дубровский район - 14

— Севский район – 14

— Суземский район - 14

— Клинцовский район – 11

— Навлинский район – 11

— Новозыбков – 10

— Рогнединский район – 10

— Выгоничский район – 10

— Красногорский район – 9

— Злынковский район - 5

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 3 (+2).

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