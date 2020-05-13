Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 13 мая 2020 года.
Коронавирус в регионе подтвердили у 1826 человек. За сутки заболели еще 73 жителя области. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов области.
Больше всего количество заболевших увеличилось в Брянске - на 41 человек, в Жуковском - на 13 и в Карачевском районе - на 9 человек.
Число новых случаев COVID-19 по районам Брянской области:
— Брянск – 874 (+41)
— Сельцо – 150
— Дятьковский район – 117 (+4)
— Брянский район – 100 (+1)
— Карачевский район – 89 (+9)
— Фокино – 47
— Стародубский район - 40
— Унечский район - 39
— Жуковский район – 39 (+13)
— Брасовский район - 33
— Трубчевский район - 29
— Клинцы – 27 (+2)
— Комаричский район – 25
— Клетнянский район – 20
— Климовский район - 18
— Мглинский район - 18
— Погарский район - 16
— Суражский район - 16
— Почепский район - 15 (+1)
— Дубровский район - 14
— Севский район – 14
— Суземский район - 14
— Клинцовский район – 11
— Навлинский район – 11
— Новозыбков – 10
— Рогнединский район – 10
— Выгоничский район – 10
— Красногорский район – 9
— Злынковский район - 5
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 3 (+2).
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ИСТОЧНИК KP.RU