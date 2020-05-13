2020-05-13T10:58:28+03:00
Общество

В Брянской области установлен рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

За сутки от инфекции вылечились 78 человек
Марина АНТОНОВА
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Общее число заболевших в регионе - 1826 человек.Общее число заболевших в регионе - 1826 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянской области установлен рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса пациентов. За сутки от новой инфекции вылечились 78 человек. Их выписали из больниц по домам. Общее число выздоровевших составило 670 человек.

По словам губернатора, когда число выздоровевших сравняется с числом заболевших за сутки, наш регион выйдет на плато. Поэтому можно будет говорить о снятии ограничений.

Кстати, на 13 мая за сутки заболело 73 человека. Выполнили 643 теста.

Общее число заболевших в регионе - 1826 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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