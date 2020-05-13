Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 мая 2020 года: в регионе стартует первый этап по выходу из самоизоляции

Брянская область начинает постепенно выходить из режима самоизоляции. О готовности снять часть ограничительных мер заявил губернатор Александр Богомаз.

Наш регион имеет стабильную ситуацию по коронавирусу: около 50 процентов свободного коечного фонда для больных коронавирусом, большое число выздоровевших, низкие темпы прироста на прошедшей неделе - 4-5 процентов.

В регионе уже разрешили работу парикмахеров. На очередном заседании оперативного штаба обсуждалась возможность разрешения прогулок для брянцев и открытия части торговых объектов. Однако пока масочный режим сохранится. Брянцы должны будут носить средства защиты даже на прогулке. Тем временем, в регионе подтвердили 1753 случая COVID-19. Почти каждые сутки регистрируют около 70 случаев. Вылечились уже 592 человека. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 29 человек. Стало известно, что не все постояльцы сельцовского дома-интерната выписались из больницы. Коронавирус унес жизни трех пенсионеров.

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