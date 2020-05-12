2020-05-12T12:29:19+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Брянской области на 12 мая 2020 года
Мария Дедкова
Поделиться:
Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек.Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек. За сутки подтвердили еще 7 смертей. Это рекорд для региона.

По полученным данным исследований, скончались шесть женщин 59,58,54,44,70 и 93 лет. А также 41-летний мужчина.

В России за сутки же скончались 94 человека. Страна занимает 18-е место по смертности от COVID-19.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24