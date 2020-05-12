Число умерших из-за коронавируса в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в Брянской области на 12 мая 2020 года возросло до 29 человек. За сутки подтвердили еще 7 смертей. Это рекорд для региона.

По полученным данным исследований, скончались шесть женщин 59,58,54,44,70 и 93 лет. А также 41-летний мужчина.

В России за сутки же скончались 94 человека. Страна занимает 18-е место по смертности от COVID-19.

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