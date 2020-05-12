В Брянске прокуратура требует запретить «наливайки» в жилых домах

Брянская прокуратура требует запретить «наливайки» в многоквартирных жилых домах. Прокурор области Александр Войтович внес законопроект в облдуму после того, как в силу вступили поправки в федеральное законодательство. Регионам разрешили устанавливать дополнительные ограничения на продажу спиртного.

- В законопроекте, разработанном в прокуратуре, предусмотрено установление тотального запрета розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, - говорят в пресс-службе ведомства. - В розницу алкоголь запретят продавать в помещениях в многоквартирных домах или в пристройках с залом для посетителей площадью меньше 50 метров, тогда как в федеральном законе ограничения действуют на площади меньше 20 квадратных метров.

Чтобы «наливайки» не продолжили в дальнейшем работать как магазины, в прокуратуре предлагают установить ограничения и для них. Запрет коснется небольших магазинов, основным товаром которых является алкоголь.

Напомним, с 5 мая вступили в силу поправки в федеральный закон, которые запрещают продавать алкоголь в торговых точках с залом общепита меньше 20 квадратных метров. На организации общественного питания не действовал запрет продажи алкоголя с 22.00 до 8.00. Спиртные напитки, в том числе и на вынос, можно было продавать после этого времени. Вокруг таких заведений всегда грязь. Жильцы жаловались на постоянный шум подвыпивших компаний.

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