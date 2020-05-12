В Брянской области прогнозируют заморозки в ночь на 13 мая

В Брянской области в ночь на 13 мая синоптики прогнозируют заморозки. Под утро температура может опуститься до минус одного градуса. Из-за низких температур могут пострадать сельскохозяйственные культуры, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Днем в среду воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, ночью будет от 6 до 8 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-6 метра в секунду. Днем будет облачно с прояснениями.

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