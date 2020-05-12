2020-05-12T09:24:36+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Брянске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Мы выяснили, как получить единоразовые выплаты на детей в Брянске в 2020 году
Марина АНТОНОВА
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Выплачивать пособия будут с 1 июня 2020 года.Выплачивать пособия будут с 1 июня 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 12 мая жители Брянской области с детьми до 16 лет могут подать документы на получение единоразового пособия. Оно составляет 10 тысяч рублей на одного ребенка. Выплатить деньги семьям с детьми поручил президент Владимир Путин в очередном обращении 11 мая.

Выплата пособия не зависит от материального состояния семьи, наличия работы у родителей или права на материнский капитал. Единственное условия - наличие детей. Пособие получат семьи, где ребенку до 1 июля 2020 года не исполнится 16 лет.

Все формальности, связанные с выплатами, будут максимально облегчены.

- Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли решение: для получения единовременной помощи не вводить формальных критериев, - заявил глава государства. – Условие только одно – помощь должны получить все, кто в ней нуждается.

Оформить документы можно дистанционно - на портале Госуслуг. Если нет возможности выйти в интернет, родители могут обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Пособия начнут выдавать уже с 1 июня 2020 года, сообщает kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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