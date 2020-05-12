Выход из режима самоизоляции в Брянске: губернатор рассказал о первом этапе

Брянская область начинает постепенно выходить из режима самоизоляции. Наш регион имеет стабильную ситуацию по коронавирусу: не меньше 50 процентов коечного фонда свободно для больных коронавирусом, большое число выздоровевших после заболевания, темпы роста на прошедшей неделе - 4-5 процентов. Поэтому можно говорить о первом снятии ограничений. Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

В Брянской области почти не прекращали работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также строительные компании. С 8 мая на работу вышли парикмахеры и некоторые другие службы быта.

На этой неделе примут решение о дальнейшем снятии ограничений в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В первую очередь, разрешат работать малому бизнесу: например, небольшим магазинам площадью меньше 100 квадратных метров.

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