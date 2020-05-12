2020-05-12T00:33:18+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 мая 2020 года: за сутки умерло пять человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 11 мая 2020 года, самые важные события
Ольга УМАРОВА
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Общее число умерших от коронавируса в регионе с сначала эпидемии составляет 22 человека.Общее число умерших от коронавируса в регионе с сначала эпидемии составляет 22 человека.Фото: Антон ФОКИН
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на утро 11 мая 2020 года в регионе составило 1678 человек. Прирост за сутки – 73 брянца. Выздоровевших в два раза меньше - 36. Самое большой всплеск заболевания наблюдается в Брянске (+49) и Сельцо (+9).

А вот по числу жертв от коронавируса установлен печальный рекорд. За последние сутки скончались пять человек, у которых подтвердили пневмонию и положительный результат на COVID-19.

Как сообщил оперштаб, среди умерших - четверо женщин 1956, 1934, 1947 и 1940 года рождения. И один мужчина 1941 года рождения. По словам медиков, спасти пациентов не удалось, потому что у всех были сопутствующие тяжелые хронические заболевания.

Кроме того, 11 мая президент озвучил меры поддержки по ситуации с коронавирусом. К примеру, всем российским семьям на каждого несовершеннолетнего выплатят по 10 тысяч рублей.

Период нерабочих дней завершается в понедельник, 11 мая. Однако меры по выходу из режима повышенной готовности каждый регион должен установить самостоятельно.

Напомним, 8 мая открыли брянские парикмахерские. В дальнейшем, по согласованию с главным санитарным врачом области, заработают предприятия малого и среднего бизнеса – небольшие магазины и открытые рынки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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