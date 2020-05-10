2020-05-11T01:23:40+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 10 мая 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику коронавируса в Брянской области на 10 мая 2020 года
Ольга УМАРОВА
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За сутки диагноз подтвердился у 68 брянцев.За сутки диагноз подтвердился у 68 брянцев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 10 мая 2020 года.

Суммарное число пациентов с «COVID-19» в области достигло 1605 человек. За сутки диагноз подтвердился у 68 брянцев. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов Брянщины.

Число случаев COVID-19 в Брянской области:

Брянск – 763 (+21)

— Сельцо – 141 (+10)

— Дятьковский район – 108 (+11)

— Брянский район – 91 (+4)

— Карачевский район – 79 (+3)

— Унечский район - 37

— Стародубский район - 37

Фокино - 34

— Брасовский район - 29

— Трубчевский район - 26

Клинцы - 23

— Комаричский район – 25 (+6)

— Мглинский район - 18

— Жуковский район – 23 (+5)

— Клетнянский район – 20 (+2)

— Климовский район - 18

— Погарский район - 16

— Дубровский район - 14

— Суземский район - 13

— Севский район - 13

— Почепский район - 11

Новозыбков - 10

— Клинцовский район - 9

— Выгоничский район - 8

— Навлинский район - 8

— Красногорский район - 6

— Суражский район – 6 (+1)

— Злынковский район - 5

— Рогнединский район – 10 (+5)

— Жирятинский район - 3

— Гордеевский - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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