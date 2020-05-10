Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 10 мая 2020 года

«Брат всегда был рядом, а я и не знала»: девушка, которую младенцем выкинули в мусоропровод, неожиданно нашла семью

Спустя 23 года сибирячка узнала о своих родителях правду, она оказалась горькой. Но Арина ни о чем не жалеет