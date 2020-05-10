Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 10 мая 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 10 мая 2020 года.
Суммарное число пациентов с «COVID-19» в области достигло 1605 человек. За сутки диагноз подтвердился у 68 брянцев. Коронавирусом охвачены 5 городов и все 26 районов Брянщины.
Число случаев COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 763 (+21)
— Сельцо – 141 (+10)
— Дятьковский район – 108 (+11)
— Брянский район – 91 (+4)
— Карачевский район – 79 (+3)
— Унечский район - 37
— Стародубский район - 37
— Фокино - 34
— Брасовский район - 29
— Трубчевский район - 26
— Клинцы - 23
— Комаричский район – 25 (+6)
— Мглинский район - 18
— Жуковский район – 23 (+5)
— Клетнянский район – 20 (+2)
— Климовский район - 18
— Погарский район - 16
— Дубровский район - 14
— Суземский район - 13
— Севский район - 13
— Почепский район - 11
— Новозыбков - 10
— Клинцовский район - 9
— Выгоничский район - 8
— Навлинский район - 8
— Красногорский район - 6
— Суражский район – 6 (+1)
— Злынковский район - 5
— Рогнединский район – 10 (+5)
— Жирятинский район - 3
— Гордеевский - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU