2020-05-11T01:23:40+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 мая 2020 года: от COVID-19 излечились 500 пациентов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 10 мая 2020 года, самые важные события
Ольга УМАРОВА
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За сутки в регионе выявили 68 новых случаев заболевания.За сутки в регионе выявили 68 новых случаев заболевания.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За последние сутки на Брянщине число зараженных коронавирусом перевалило за 1600. На утро 10 мая эта цифра составила 1605 человек. Накануне в брянских лабораториях сделали 858 тестов на COVID-19.

По данным регионального оперштаба, за последний день в регионе выявили 68 новых случаев. Большинство заболевших живут в Брянске (+21), Дятьковском районе (+11) и Сельцо (+10).

На данный момент новую инфекцию победили уже 500 человек. Прирост за последний день – плюс 50 пациентов.

По числу излечившихся от коронавируса пациентов Брянская область оказалась на восьмой строчке в России. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. На первых трех строчках - Москва (13790), Санкт-Петербург (1674) и Московская область (1236).

За сутки в регионе не зафиксировали новые случаев смерти среди больных коронавирусом. Жертвами COVID-19 с начаа пандемии стало 17 брянцев.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Все жители обязаны использовать средства индивидуальной защиты на улице, в транспорте, включая такси, в медучреждениях, магазинах и аптеках, а также на всех действующих предприятиях.

Как показала проверка оперштаба, дефицита в средствах индивидуальной защиты в регионе не наблюдается. Медицинские маски продаются от 30 рублей и выше. Антисептики также представлены в достаточном количестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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