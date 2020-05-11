Число заболевших коронавирусом в Брянской области 11 мая 2020 года выросло до 1678 человек

Число заболевших коронавирусом в Брянской области 11 мая 2020 года составило 1678 человек. Такие данные опубликовали в оперативном штабе. За сутки количество заболевших выросло на 73 человека.

За последние сутки провели рекордов число тестов на коронавирус - 1228. И резкого роста числа выявленных случаев не произошло.

Зато сразу пять человек скончались от коронаивруса в регионе. Общее число умерших составляет 22 человека.

За последние сутки выздоровели 36 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса - 536 пациентов.

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